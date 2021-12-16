Полиция Польши провела обыск и конфискацию техники у волонтеров, помогающих мигрантам

ВАРШАВА, 16 декабря. /ТАСС/. Польские полицейские вечером в среду провели обыск и конфисковали оргтехнику в центре помощи мигрантам на польской стороне границы с Белоруссией. Об этом сообщил в четверг интернет-портал onet.pl со ссылкой на представителей организации Клуб католической интеллигенции (KIK), руководящей работой центра.

"Для нас это стало демонстрацией силы и усиливающихся репрессий со стороны польских спецслужб против людей, которые помогают [мигрантам]. Этот очень ясный сигнал, что наша работа нежелательна и нас за это могут ожидать последствия", - сказал приехавший на место руководитель варшавского отделения KIK Якуб Кирсновский.