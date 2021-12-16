Полиция Польши провела обыск и конфискацию техники у волонтеров, помогающих мигрантам

ВАРШАВА, 16 декабря. /ТАСС/. Польские полицейские вечером в среду провели обыск и конфисковали оргтехнику в центре помощи мигрантам на польской стороне границы с Белоруссией. Об этом сообщил в четверг интернет-портал onet.pl со ссылкой на представителей организации Клуб католической интеллигенции (KIK), руководящей работой центра.
"Для нас это стало демонстрацией силы и усиливающихся репрессий со стороны польских спецслужб против людей, которые помогают [мигрантам]. Этот очень ясный сигнал, что наша работа нежелательна и нас за это могут ожидать последствия", - сказал приехавший на место руководитель варшавского отделения KIK Якуб Кирсновский.
По словам волонтеров, полиция, вооруженная автоматическим оружием, начала обыск и допросы волонтеров около 21:00 (23:00 мск) в среду и завершила операцию в 05:00 четверга (07:00 мск). Были конфискованы компьютеры и мобильные телефоны. Обыск также проводился в личных автомобилях волонтеров.
"Полицейские даже не имели ордера на обыск. По закону такое может производиться только в крайних случаях и позже акцию такого рода должна одобрить прокуратура", - сообщил адвокат Артур Куля, представляющий интересы KIK.
Акция стражей порядка против волонтеров была проведена в кризисном центре помощи мигрантам, созданном активистами KIK в октябре в районе города Гродек Подляского воеводства в непосредственной близости от границы с Белоруссией.