Двое польских солдат ранены при попытке прорыва мигрантов из Белоруссии

ВАРШАВА, 16 декабря. /ТАСС/. Двое солдат польской армии, которая помогает охранять границу страны с Белоруссией, пострадали минувшей ночью во время массовой попытки мигрантов прорваться на территорию Польши. Об этом сообщила в четверг Польскому агентству печати пресс-секретарь этой службы Анна Михальская.

"В Черемхе по-прежнему та же группа пытается форсировать границу. Они очень агрессивны, бросаются камнями. На этот раз им удалось попасть в двух солдат", - сказала она. "Один был ранен в лицо, другой - в колено. На место происшествия были вызваны медицинские службы, раненых доставили в больницу", - добавила Михальская, подчеркнув, что один из пострадавших уже вернулся к службе.

"Ночью границу незаконно пересекли 40 человек. Их задержали и доставили к границе", - добавила представитель погранохраны. По ее словам, среди напавших преобладают граждане Ирака, но есть также представители Йемена, Сирии и Ливии.

Также минувшей ночью около 20 человек пытались незаконно перейти границу в местности Наревка. Еще 11 мигрантов прорывались в местности Новы-Двур. Обе попытки были пресечены. Всего 15 декабря польско-белорусскую границу пытался незаконно пересечь 71 человек.

За текущий год польские пограничники предотвратили почти 40 тыс. попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией, что в 400 раз больше показателей прошлого года.