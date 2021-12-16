У здания правительства Молдавии проходит акция протеста водителей рейсовых автобусов

КИШИНЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Здание правительства Молдавии в четверг вновь пикетируют работники транспортной сферы, которые оставили на главной площади Кишинева свыше двух сотен рейсовых микроавтобусов из разных районов страны. Как сообщил корреспонденту ТАСС организатор акции протеста руководитель Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков страны Олег Алекса, водители и их руководители требуют разрешения повысить тариф на пассажирские перевозки.

"Мы требуем пересмотреть тарифы на проезд, которые не покрывают расходы транспортников, однако наши обращения остаются без ответа. Считаем, что тарифы должны быть увеличены как минимум в два раза", - сказал Алекса.

По словам пикетчиков, проблемы отрасли также связаны с постоянным ростом цен на топливо и в изношенности автопарка, нехватке кадров. Они отмечают, что за время пандемии многие регулярные рейсы были отменены из-за нерентабельности, уволилось более 1 500 водителей. Также они терпят убытки из-за нелегальных перевозчиков.

Аналогичную акцию протеста ассоциация провела 25 ноября. Тогда вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал безосновательными требования в и заверил, что не будет поддаваться давлению водителей рейсовых автобусов. Он сказал, что тарифы будут обсуждаться только после серьезного анализа, который проводит в настоящее время министерство. Вице-премьер также обратил внимание демонстрантов на необходимость инвестиций в транспорт, который, по его словам, должен соответствовать установленным нормам.

Автобусы пикетчиков существенно затрудняют движение транспорта по главному проспекту Кишинева. Ранее они пригрозили заблокировать главную транспортную артерию города.