В Оренбуржье призерам спортивных олимпиад будут выплачивать деньги на покупку жилья

ОРЕНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области поддержали в четверг инициативу губернатора региона о введении новой меры социальной поддержки спортсменов в виде выплаты на приобретение жилья, следует из видеотрансляции заседания регионального парламента.

Поощрять денежной суммой на приобретение жилья с 1 января 2022 года в Оренбургской области станут чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также чемпионов мира и Европы по базовым для региона видам спорта. Еще одним условием является проживание на территории области не менее пяти лет.

При утверждении размера выплаты, как уточняется в финансово-экономическом обосновании законопроекта, будет учитываться установленный для Оренбургской области норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра, а также социальная норма жилого помещения: для одного - это 33 кв. м, для семьи из двух человек - 42 кв. м, трех и более - по 18 кв. м на каждого.

"На сегодняшний день насчитывается 10 человек, имеющих достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта и претендующих на право получения данной меры социальной поддержки", - уточняется в документе. В расчетах на 2022 год фигурирует сумма в размере 19,7 млн рублей, которой, по предварительным данным, будет достаточно для реализации новой меры поддержки.