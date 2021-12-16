Опрос: киевляне больше доверяют Кличко, чем Зеленскому

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Доверие киевлян к мэру города Виталию Кличко значительно выше, чем к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствует результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в четверг.

"Виталию Кличко доверяют 51% опрошенных, не доверяют - 48%. Владимиру Зеленскому доверяют 39%, не доверяют - 59%. Петру Порошенко доверяют 33%, не доверяют - 66%. Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют - 44%. При этом 19% респондентов ответили, что не знают его", - говорится в исследовании.

В рейтинге партий в городской совет лидирует и партия Кличко УДАР, которую поддерживают 19,1%. Второй идет партия Порошенко "Европейская солидарность" с 17%, президентскую партию "Слуга народа" поддерживает 13,3% киевлян, партию Разумкова "Разумная политика" - 9,4%, партию Сергея Притулы - 7,5%, "Батькивщину" Юлии Тимошенко - 5,4 %. Менее пяти процентов поддержки у партии Игоря Смешко "Сила и честь" - 4,9%, "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 4,8%, "Украинской стратегии Гройсмана" - 3,7%, партии Шария - 3,4%, националистической партии "Свобода" - 3,2%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Кроме того, 46% респондентов считают, что Киев движется в правильном направлении, столько же - противоположного мнения.

Опрос проводился 10-12 декабря среди жителей Киева методом телефонного опроса. Опрошено 2 тыс. киевлян.