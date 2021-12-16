Пользователям Android стала доступна виртуальная "Тройка" для проезда в транспорте Москвы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Виртуальная карта "Тройка" заработала для пассажиров московского метрополитена, МЦК, МЦД и наземного транспорта Москвы. Услуга доступна пользователям смартфонов, работающих на программном обеспечении Android, сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вместе с Google, Samsung, ВТБ и Mastercard запускаем виртуальную "Тройку": теперь каждый может оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте смартфоном. Детали: выпуск виртуальной "Тройки" в приложении "Метро Москвы" (Google Play) на Android; работает в Samsung Pay, Google Pay; доступны абонементы ТАТ на 30 дней, "Единый" на 30, 90 и 365 дней, скоро добавим "Кошелек"; оплата на турникетах с приемом банковской карты. Будем увеличивать количество таких турникетов в метро", - говорится в публикации.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, к концу 2022 года виртуальной "Тройкой" можно будет оплатить проезд на любом турникете метро.