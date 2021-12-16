Строившая Крымский мост компания создаст яхтенную марину в Балаклаве

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Работы по реконструкции набережной Балаклавы (город в составе Севастополя) начнутся в 2022 году с Таврической набережной, работы будет проводить компания "Мостотрест", которая участвовала в строительстве Крымского моста, сообщила журналистам в четверг замгубернатора Мария Литовко.

"В этом году мы закончили проектирование, вышли из экспертизы. Начинаем мы работы с Таврической набережной. Крупный и надежный подрядчик, который строил в том числе Крымский мост. Надеемся, что работа с подрядчиком позволит в те сроки, которые мы обозначаем, провести эффективно работы", - сказала Литовко.

Она уточнила, что работы будут длиться в течение 2022 года. Планируется создание и обновление инженерной инфраструктуры и благоустройство территории. Рыбацкие суда и яхты от этой набережной будут перемещены.

Вице-губернатор добавила, что не ранее 2023 года начнутся работы на центральной балаклавской набережной Назукина. Маломерные суда оттуда будут временно перемещаться. После реконструкции увеличится емкость бухты в целом, при это стоимость стоянки для судов, владельцы которых не ведут коммерческую деятельность, повышать не планируется.

"Рыбопромысловые суда, конечно же, останутся и будут осуществлять деятельность в Балаклавской бухте, для них будет создан особый причал. Серьезных последствий для их деятельности не последует", - отметила она.

В целом, по ее данным, все работы по созданию марины должны занять около четырех лет. Они будут проводиться поэтапно и часть набережных и бухта останутся открыты для посещения.

О проекте

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется построить до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя.

Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО "Стройгазмонтаж". Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку дна прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Необходимо будет также реконструировать причалы, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения набережных бухты.