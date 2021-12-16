Госдума ввела штрафы за сбор денег при помощи ложных ящиков для благотворительности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об административных штрафах за хищение, совершенное при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность.

Необходимые поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ответственность вводится за мелкое хищение (не более 2,5 тыс. рублей), "совершенное с использованием ящика для сбора благотворительных пожертвований лицом, которое не имеет права на осуществление данной деятельности, путем мошенничества", или же за установку ящика таким лицом.

Штраф для граждан составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тыс. рублей с конфискацией ящика. Также может быть назначен арест на срок от 10 до 15 суток, обязательные работы на срок до 120 часов.

Для юридических лиц вводятся штрафы в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей также с конфискацией ящика.

Принятым законом также вводится административная ответственность за несоблюдение некоммерческой организацией, учредительным документом которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, требований к ящикам для сбора пожертвований, порядка их установки, использования, правил извлечения собранных средств. Для должностных лиц штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.