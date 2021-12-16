Кабмин расширил перечень лечебного питания для детей с редкими орфанными заболеваниями

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство России на восемь позиций расширило перечень лечебного питания для детей с редкими орфанными заболеваниями, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство расширило перечень лечебного питания для детей с редкими орфанными заболеваниями. С 1 января в нем станет на восемь позиций больше, всего 94 наименования", - сказал он в четверг на заседании кабмина.

В частности, в список добавилось питание для детей с фенилкетонурией, муковисцидозом, нарушением обмена жирных кислот, поясняется в сообщении на сайте правительства.

Мишустин также напомнил, что такие продукты, в основном это специализированные жидкие и сухие смеси, выдаются бесплатно, по назначению врача, и каждый ребенок, которому эту нужно, должен получать их своевременно. Он попросил глав регионов внимательно следить за этим.

Перечень указанных лечебных продуктов каждый год формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает правительство.