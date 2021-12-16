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В ВОЗ заявили, что могут одобрить "Спутник V" в первом квартале 2022 года

Руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге отметил, что сфера здоровья, включая вакцины, должна быть вне политики
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале 2022 года. Об этом заявил в четверг руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге в интервью RT.

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"Сфера здоровья, включая вакцины, должна быть вне политики. Мы не должны обращать внимание на страну происхождения. <...> Я разделяю оптимизм президента РФ Владимира Путина, что ВОЗ в ближайшее время включит "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года соответствующие документы были подписаны РФПИ. В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года", - сказал Клюге.

Ранее в женевской штаб-квартире ВОЗ ТАСС сообщили, что дата посещения России экспертами организации в рамках процедуры изучения заявки на включение вакцины "Спутник V" в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях пока не назначена. Инспекции будут организованы после рассмотрения данных, которые обещали предоставить российские партнеры, подчеркнули в ВОЗ.

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