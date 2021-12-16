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Песков заявил, что российские законы дают возможности бороться с домашним насилием

При этом представитель Кремля признал, что, "безусловно, случаются иногда нежелательные трагические ситуации"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Кремль считает, что российские законы позволяют бороться с домашним насилием. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, пришло ли время для более эффективных мер борьбы с домашним насилием в РФ после решения Европейского суда по правам человека о выплатах пострадавшим россиянкам.

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"Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с этим злом, правоохранительные органы прикладывают усилия", - констатировал представитель Кремля.

Он признал, что, "безусловно, случаются иногда нежелательные трагические ситуации". "Мы сожалеем в этой связи", - подчеркнул Песков.

"Само решение суда (ЕСПЧ) комментировать не хочу", - признался представитель Кремля.

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