Климов считает, что стоит обсудить идею включать в реестр иноагентов после предупреждения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что предложение не сразу вносить СМИ в реестр иноагентов при нарушении закона, а сначала выносить предупреждение, имеет смысл обсудить.

"Сегодня есть вопросы, в том числе у наших оппонентов, по поводу профилактической стороны работы: то есть сначала надо, с их точки зрения, давать предупреждение тем или иным структурам и лицам, что они могут попасть [в реестр]. Точно совершенно сформулировано предложение, его имеет смысл обсудить. Есть предложение относительно того, каким образом судебная власть должна в эти процессы включаться, это тоже нужно обсуждать", - пояснил Климов журналистам в четверг.

Он добавил, что члены комиссии в январе 2022 года встретятся с представителями Союза журналистов России для обсуждения данных вопросов. "Здесь работа с гражданским обществом и профессиональным сообществом будет продолжена. Я не исключаю тех или иных корректив, но это будут коррективы, которые мы сделаем на основании тех аргументов, которые требуется учесть, а ни в коем случае ни пойдем на поводу у тех, кто огульно все это отвергает", - подчеркнул сенатор.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай", пообещал, что "размытые критерии", на основе которых организации или физические лица могут включаться в перечни иностранных агентов, будут анализироваться. Об этом он сказал, отвечая на вопрос главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Журналист обратил внимание на аналогии российского законодательства в этой сфере с законом США и поставил вопрос о том, нужно ли такое копирование. Муратов также пожаловался, что присвоение статуса иноагента проходит без решения суда.

В середине ноября ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов заявил, что в СПЧ подготовили предложения по совершенствованию законодательства об иноагентах, в частности, предложив перед признанием иноагентом давать СМИ время на устранение нарушений.