Почти 3 млрд рублей выделят на реконструкцию и развитие НМИЦ им. Мешалкина в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Около 2,9 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета в следующие два года на реконструкцию и развитие Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске. Об этом сообщил в видеообращении на сессии заксобрания региона в четверг первый зампред Госдумы Александр Жуков.

В октябре 2020 года НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина объявил конкурс на разработку проекта второй очереди реконструкции и развития клиники. Согласно документам закупки, в ходе выполнения работ должны быть реконструированы отделения радиотерапии, главный и лабораторный корпуса, построен детский лечебный корпус, вспомогательные здания, гараж с мастерскими и бытовками и многоуровневая стоянка на 500 машиномест.

"Почти 2,9 млрд рублей в следующие два года будет направлено на реконструкцию и развитие НМИЦ имени академика Мешалкина", - сказал Жуков.

Ранее НМИЦ им. Мешалкина опубликовал проект реконструкции корпуса стоимостью 7,8 млрд рублей, внеся изменения, согласованные с Минздравом РФ. Среди этих изменений значится создание лабораторного корпуса и вивария. Все работы должны быть завершены в 2024 году, а весь комплекс зданий и сооружений - введен в эксплуатацию в 2025 году.

Сейчас лабораторный корпус 1981 года постройки используется одновременно как виварий, симуляционные классы, медицинский архив, помещения инженерных служб и службы безопасности и в других целях. При этом многие ученые работают на базах других учреждений Новосибирска, а животные содержатся в помещении 1986 года постройки. В качестве операционных используются помещения лабораторного корпуса.

Помимо этого, в рамках реконструкции корпуса планируется создать производство протезов для сердечно-сосудистой хирургии. Это позволит НМИЦ им. Мешалкина ликвидировать зависимость от внешних факторов и позволит снизить затраты на медицинские расходные материалы.

НМИЦ им. Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и с нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией.