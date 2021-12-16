Реализация программы по капремонту школ в России начнется с января

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Реализацию программы по капитальному ремонту школ в России планируется начать с января 2022 г., до конца этого года должно выйти соответствующее постановление правительства. Об этом заявил в четверг глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Первом всероссийском родительском форуме, который посвящен вопросам капремонта учебных заведений.

"На сегодняшний день мы направили все необходимые документы в правительство, до конца года выйдет постановление правительства по данному проекту, утверждены все бюджеты регионов, и с января начнется реализация этой программы", - сообщил Кравцов.

По словам министра, в каждом регионе РФ с участием партии "Единая Россия", представителей Российского движения школьников, победителей конкурса "Большая перемена" и других общественных организаций созданы региональные штабы, которые будут отслеживать этапы реализации проекта. Также сформирован федеральный общественный штаб с участием Общественной палаты РФ.

В конце июля "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из 7 200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ - от проекта до приемки - в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом. Как уточнила пресс-служба Минпросвещения, реализации программы по капремонту школ запланирована до конца 2026 года.