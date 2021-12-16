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Песков перенаправил Москальковой вопрос о решении ЕСПЧ, касающемся Чечни

Пресс-секретарь президента отметил, что эта тема не на повестке у Кремля

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой просьбу прокомментировать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающееся Чечни.

"Я не обладаю вообще информацией об этом, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов. - Я ничего не могу сказать, может, лучше спросить у Москальковой. Не знаю, не могу ничего сказать".

Песков также отметил, что эта тема не на повестке у Кремля, предложив, кроме того, обратиться к правоохранительным органам за комментарием.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичМоскалькова, Татьяна НиколаевнаЧечня
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