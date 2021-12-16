Минтруд рекомендовал регионам провести аудит мер соцподдержки

МУРМАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Минтруд рекомендовал регионам провести тщательный аудит региональных мер социальной поддержки населения, сообщила в четверг первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина в ходе Первого арктического форума социальных работников, проходящего 16-17 декабря в Мурманске.

"Крайне важно, чтобы все регионы в отношении своих региональных мер поддержки провели тщательный аудит, проанализировали их целесообразность в нынешнем виде, проработали их перевод на принцип социального казначейства, оценили их адресность, донастроили ее, посмотрели бы на размеры. На федеральном уровне мы ушли вообще от предоставления мер в числовой величине. Почти по всем выплатам размеры привязали к прожиточному минимуму. У нас снят раз и навсегда вопрос индексации размера, он индексируется автоматически", - сказала Баталина на пленарном заседании форума по видео-конференц-связи из Москвы.

Как отметила первый замминистра, на федеральном уровне снят также вопрос оценки адекватности размера выплат. "Не секрет, что во многих регионах размеры некоторых выплат очень маленькие, и трудно гражданам объяснять, что решает эта выплата в 100-200-300 рублей. Наша задача - за счет развития цифровых сервисов сделать все меры поддержки простыми, понятными, доступными для граждан. Все больше развивается человекоцентричный подход, когда больше уделяем внимания жизненной ситуации конкретного человека. А для этого требуются достаточные компетенции и готовность нашей системы работать в таком формате", - отметила Баталина.

Трансформация системы

За период пандемии социальная сфера в части оказания социальных сервисов серьезно трансформировалась, заставила быстрее внедрять цифровые сервисы. Была проведена целая серия выплат на детей разных возрастов, пожилых, безработных. Эта помощь была оказана по принципу социального казначейства - быстро, без справок или даже без заявлений. На сегодня уже 7 млн детей в стране получают ежемесячную адресную существенную поддержку от государства, а это каждый четвертый ребенок в стране. По поручению президента развивается система долговременно ухода на дому. Пока в пилотном проекте в этом году участвовали 24 региона, в следующем году будет уже 34 региона, а затем и во всех регионах РФ, отметила замминистра.

"Все нововведения - электронный сертификат, упрощение медико-социальной экспертизы (в заочном виде), выплаты в простом формате семьям с детьми - это все части нашего большого проекта социального казначейства, которое активно развивается. Уже в 2022 году 18 мер соцподдержки на федеральном уровне будут оказываться по одному заявлению или даже без него. А к 1 января 2025 года по поручению президента в таком режиме будут предоставляться все основные меры поддержки. Но важно, чтобы подобная работа велась и на региональном уровне", - подчеркнула Баталина.

Первый Арктический форум социальных работников проходит в Мурманске 16-17 декабря с участием представителей 12 регионов страны - всех регионов Арктики, а также из Кемеровской области, Алтая, Ханты-Мансийского автономного округа.