ОНК: арестованный за стрельбу в МФЦ не верит, что мог кого-то убить

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Арестованный за стрельбу в столичном МФЦ Сергей Глазов не верит, что пули из его переделанного в боевой травматического пистолета могли нанести кому-то летальные повреждения и требует показать ему тела погибших. Об этом сообщила журналистам член ОНК Москвы Ева Меркачева.

"Отставной офицер Сергей Глазов, расстрелявший людей в МФЦ Рязанского района Москвы 7 декабря, требует предъявить ему тела убитых им людей. Он заявил ходатайство следствию о личном присутствии при судмедэкспертизе погибших. Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, "не могли быть смертельными", - сказала Меркачева.

Она предположила, что следователи уже приступили к опросу врачей и участкового, которые должны были наблюдать за Глазовым, имевшим психиатрический диагноз и обладавшим при этом боевыми навыками.

В результате устроенной Глазовым стрельбы в МФЦ "Рязанский" 7 декабря были убиты два человека: сотрудник МФЦ и охранник. Пострадали четыре человека - трое взрослых и 10-летняя девочка. Стрелявшего обезвредил работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. При задержании мужчина, который имел при себе травматический пистолет "Глок", переделанный под стрельбу боевыми патронами, и нож, оказал сопротивление. Как позже Глазов сообщил членам ОНК, он - бывший сотрудник СВР, вину в содеянном признает, а преступление совершил из-за требования надеть маску на входе в МФЦ.