В России число заразившихся "омикроном" достигло 25

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса в России выявлен уже у 25 человек. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Что известно об омикрон-штамме коронавируса

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"На сегодня он ("омикрон" - прим. ТАСС) выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, <...> Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме.

По ее словам, избежать распространения "омикрона" в России невозможно.

"Конечно, избежать нарастания этой ситуации (распространения "омикрона" - прим. ТАСС) невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников", - заявила Голикова.