{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На развитие поврежденного паводком района на Урале дополнительно выделили 535 млн рублей

Средства пойдут на переселение жителей из аварийного жилья, а также на развитие сфер ЖКХ и образования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Свердловской области увеличило финансирование программы развития Нижнесергинского муниципального района, пострадавшего от наводнения в 2020 году. Более 500 млн рублей до 2025 года будут дополнительно направлены на переселение из аварийного жилья, а также в сферу ЖКХ и образования, сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

21 июля 2020 года из-за паводка в Нижних Сергах был введен режим ЧС: в муниципалитете были повреждены опоры линий электропередачи, подтоплены 63 жилых дома, без пострадавших. После происшествия губернатор Евгений Куйвашев поручил восстановить наиболее пострадавшие от разлива реки отрасли и составить комплексный план развития территории.

"План [развития территории] был сформирован по 10 направлениям, на выполнение которых предполагалось направить 2,716 млрд рублей. В новой редакции сумма увеличена до 3,251 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Дополнительные ресурсы планируется направить на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, в частности, строительство котельной, газопроводов в поселках Атиг и Михайловский завод, очистных сооружений в городском поселении Верхние Серги. Более 58 млн рублей направят на строительство школы в селе Старобухарово. Кроме того, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, областного и местного бюджетов увеличено финансирование на 24,8 млн рублей.

"С начала действия плана - в 2020 году и первом полугодии 2021 года за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников 20 семей получили на улучшение жилищных условий 26,5 млн рублей", - добавили в департаменте.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
Климов считает, что стоит обсудить идею включать в реестр иноагентов после предупреждения
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщил, что в январе этот вопрос будет обсуждаться с представителями Союза журналистов России
Читать полностью