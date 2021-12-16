На развитие поврежденного паводком района на Урале дополнительно выделили 535 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Свердловской области увеличило финансирование программы развития Нижнесергинского муниципального района, пострадавшего от наводнения в 2020 году. Более 500 млн рублей до 2025 года будут дополнительно направлены на переселение из аварийного жилья, а также в сферу ЖКХ и образования, сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

21 июля 2020 года из-за паводка в Нижних Сергах был введен режим ЧС: в муниципалитете были повреждены опоры линий электропередачи, подтоплены 63 жилых дома, без пострадавших. После происшествия губернатор Евгений Куйвашев поручил восстановить наиболее пострадавшие от разлива реки отрасли и составить комплексный план развития территории.

"План [развития территории] был сформирован по 10 направлениям, на выполнение которых предполагалось направить 2,716 млрд рублей. В новой редакции сумма увеличена до 3,251 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Дополнительные ресурсы планируется направить на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, в частности, строительство котельной, газопроводов в поселках Атиг и Михайловский завод, очистных сооружений в городском поселении Верхние Серги. Более 58 млн рублей направят на строительство школы в селе Старобухарово. Кроме того, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, областного и местного бюджетов увеличено финансирование на 24,8 млн рублей.

"С начала действия плана - в 2020 году и первом полугодии 2021 года за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников 20 семей получили на улучшение жилищных условий 26,5 млн рублей", - добавили в департаменте.