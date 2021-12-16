Депутат попросил Минпромторг проверить детские игровые комплексы в общественных местах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова просит главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова провести комплексную проверку семейных и детских развлекательных комплексов в общественных местах.

"Прошу вас поручить организовать комплексную проверку соблюдения законодательства, требований и нормативов в парках детского и семейного отдыха, в детских развлекательных центрах, иных организациях и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области детского отдыха и развлечений на территории Российской Федерации", - говорится в депутатском запросе, с которым ознакомился ТАСС.

Поводом обращения в Минпромторг, стала ситуация с девочкой в развлекательном комплексе торгового центра в Красноярске. Как отмечает Лантратова, появилась информация, что в парке семейного отдыха Grek Land, расположенном в ТЦ Red Sail в Красноярске, трехлетнюю девочку "чуть не задушило канатом". "Ребенок спускался по резиновой горке, на которой также были веревки для подъема, одна из которых обвилась вокруг шеи ребенка", - пояснила политик.

Таким образом, по словам Лантратовой, оказываемые парком семейного отдыха услуги "явно не соответствуют требованиям качества и безопасности, создавая прямую угрозу здоровью и жизни детей", в действиях администрации и должностных лиц парка усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ. В этой связи Лантратова также обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку этой ситуации.