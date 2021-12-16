В Подмосковье расширили список транспортных льготников на коммерческих маршрутах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Школьники, студенты-очники и дети с онкологическими заболеваниями смогут воспользоваться с 1 января 2022 года льготным проездом на коммерческом общественном транспорте Подмосковья. Соответствующий закон в трех чтениях был принят депутатами Мособлдумы на заседании в четверг.

"Проектом закона предлагается внести изменения в указанные законы Московской области и предусмотреть распространение права на получение льгот на проезд отдельным категориям граждан при проезде по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, а также возможность получения перевозчиками компенсации недополученных доходов за предоставление льгот при осуществлении перевозок таких категорий граждан", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Уточняется, что воспользоваться льготным проездом на коммерческом общественном транспорте Подмосковья смогут студенты-очники, учащиеся, проживающие в сельских населенных пунктах Московской области и обучающиеся по основным общеобразовательным программам в ином населенном пункте, а также дети с онкологическими заболеваниями. Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.