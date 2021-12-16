Аномальные морозы до 35 градусов ожидаются в Центральной России с 21 декабря

ТАСС, 16 декабря. Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 21 по 25 декабря. Столбик термометра ночью будет опускаться до 26-35 градусов мороза, дневная температура будет в диапазоне минус 15-21 градуса, рассказал в четверг ТАСС научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.

"Мы сейчас выпускаем предупреждение об аномально холодной погоде. С 21 по 25 декабря на территории Центрального федерального округа ожидается среднесуточная температура на 7-12 градусов ниже нормы. Это значит, что в ночные часы будет 21-26 градусов мороза, на севере округа - Ивановская, Ярославская, Костромская - до 30-35 градусов мороза", - сообщил он.

По словам Вильфанда, дневная температура в этот период будет в диапазоне 15-21 градуса мороза.

Метеоролог сообщил, что жители ЦФО смогут "морально подготовиться" к таким холодам, так как до этого будет теплая погода. "Настолько теплая, что температурный фон будет на 4-6 градусов выше нормы", - отметил он.