Голикова: в законе о QR-кодах нужен перечень организаций для посещения по ПЦР-тесту

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Необходимо ко второму чтению законопроекта о QR-кодах установить перечень организаций и мероприятий, которые граждане, имеющие медотвод, смогут посещать при наличии ПЦР-теста. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Устанавливается обязательное наличие ПЦР-теста для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации. В процессе подготовки ко второму чтению мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-теста, а также посещение МФЦ при наличии ПЦР-теста", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект правительства о введении ковидных сертификатов с 1 февраля 2022 года, которые будут содержать информацию о вакцинации от ковида, перенесенной болезни или медотводе. Сертификат в случае вакцинации или болезни будет действовать год. Также сертификат будет выдаваться россиянам, которые привились иностранными вакцинами или "Спутником V" за границей, он будет действовать полгода.

Кроме того, сертификат смогут получать неофициально переболевшие: на год его будут выдавать тем, кто имеет положительный тест после 1 января 2021 года и подтвердившим перенесенную болезнь наличием антител, а на полгода - тем, кто не обращался за медпомощью и не сдавал тест, но имеет антитела.