Благовещенскую церковь Александро-Невской Лавры планируют отреставрировать к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют провести комплексную реставрацию Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, работы предполагается завершить к 2024 году, когда будет отмечаться 300 лет со дня перенесения мощей святого князя Александра Невского из Владимира в город на Неве. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава петербургского оргкомитета празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского Александр Бельский.

"У нас действительно есть задачи, которые перед нами еще стоят. Мы уже обозначили новые сроки - 2024 год, перенесение мощей. Уверен, что Сергей Владимирович (Макаров, председатель КГИОП Петербурга) очень серьезно этим вопросом озадачится, и мы все-таки приведем наш храм уже к этому времени в [порядок]. Надеюсь, что мы его отреставрируем, хотелось бы в это верить. Конечно, задача амбициозная", - сказал Бельский на пресс-конференции, посвященной подведению итогов празднования юбилея Александра Невского в Петербурге.

В день освящения верхнего храма Благовещенской церкви, 12 сентября 1724 года, туда были доставлены мощи святого благоверного князя Александра Невского, они были перенесены в лавру по указу Петра I из Владимира.

Глава КГИОП Сергей Макаров отметил, что реставрация храма Александра Невского (верхний храм Благовещенской церкви) - в планах комитета. "Мы запланируем эти работы обязательно, и комплексная реставрация этого объекта будет проведена", - сказал он. Председатель комитета также напомнил, что к осени этого года среди прочих работ на территории монастыря была проведена реставрация фасадов этой церкви. "Работа с лаврой не заканчивается. Работы будут продолжены", - добавил он.

О Благовещенской церкви

Благовещенская церковь - первый каменный храм Петербурга. Она была построена в 1717-1724 годах (возведение каменного Петропавловского собора взамен деревянного завершилось только в 1733 году). После перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург святыня находилась в Александро-Невском храме до постройки в 1790 году Свято-Троицкого собора.

Богослужения в Благовещенской церкви прекратились после ее закрытия в 1933 году: тогда первый ее этаж был передан Музею городской скульптуры, а второй был разделен на отдельные помещения. В конце 40-х годы XX века оба этажа церкви занял музей.

Вопрос о возвращении в ведение Лавры всех ранее относившихся к ней помещений, включая Благовещенскую церковь, в обители ставили с 1996 года, когда монастырь вновь стал действующим. В марте 2021 года комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга опубликовал распоряжение о передаче помещений на втором этаже Благовещенской церкви, находившихся в пользовании Музея городской скульптуры, в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии РПЦ. 7 апреля в Александро-Невском храме Благовещенской церкви состоялось первое за 88 лет богослужение.