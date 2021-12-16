Осину и березу признали главными деревьями - поглотителями парниковых газов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты Рослесинфорга сформировали рейтинг углерододепонирующих пород российских деревьев. На первом месте оказалась осина, на втором - береза, на третьем - дуб, сообщили в четверг ТАСС в ведомстве.

"Наиболее интенсивной поглощающей способностью отличаются лиственные древесные породы: осина - до 3,6 т СО2 в год/га; береза - до 3,3 т СО2 в год/га; дуб - до 3,2 т СО2 в год/га. Их доля в лесах России довольно высока, порядка 30% от общей площади", - говорится в сообщении.

Отмечается, что далее расположились хвойные древесные породы: сосна - до 2,4 т СО2 в год/га; ель и пихта - до 2 т СО2 в год/га; кедр - до 1,8 т СО2 в год/га; лиственница - до 1,8 т СО2 в год/га.

В Рослесинфорге утверждают, что для повышения поглощающей способности лесов при проведении мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению необходимо использовать быстрорастущие породы деревьев, создавая смешанные леса с преобладанием лиственных пород. Создавая новые леса на территории России, нужно соблюдать баланс между хозяйственно-ценными породами и породами, нейтрализующими парниковый эффект.