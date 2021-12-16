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Пандемия COVID-19

Голикова: обращений за регистрацией в РФ иностранных вакцин от ковида пока не поступало

Как отметила вице-премьер, иностранные производители могут обратиться в российский регулятор в установленном порядке

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Производители иностранных вакцин против коронавируса пока не обращались за регистрацией своих препаратов в России, заявила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Что касается регистрации иностранных вакцин, <...> любой производитель иностранного продукта в установленном порядке может обратиться в российский регулятор, и российский регулятор в соответствии с установленными процедурами проведет необходимые действия для последующей регистрации или не регистрации вакцины на территории РФ. Пока таких обращений не поступало", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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