Голикова: обращений за регистрацией в РФ иностранных вакцин от ковида пока не поступало

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Производители иностранных вакцин против коронавируса пока не обращались за регистрацией своих препаратов в России, заявила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Что касается регистрации иностранных вакцин, <...> любой производитель иностранного продукта в установленном порядке может обратиться в российский регулятор, и российский регулятор в соответствии с установленными процедурами проведет необходимые действия для последующей регистрации или не регистрации вакцины на территории РФ. Пока таких обращений не поступало", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".