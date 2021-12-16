Патриарх Кирилл наградил медалью РПЦ журналиста ТАСС Игоря Шамшина

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил медалью Русской православной церкви (РПЦ) "Патриаршая Благодарность" руководителя представительства ТАСС в Чехии Игоря Шамшина. Об этом сообщается в письме предстоятеля подворья Русской православной церкви в Карловых Варах, направленного в ТАСС.

Как говорится в указе патриарха, Игорь Шамшин был удостоен награды за большую помощь подворью РПЦ при православной Церкви Чешских земель и Словакии и "усердные труды по укреплению позиций Православной Церкви".

В частности, отмечено активное участие руководителя представительства ТАСС в развитии сестринских связей подворья РПЦ с Православной церковью Чешских земель и Словакии, а также диалога с другими конфессиями. В журналистских материалах Игоря Шамшина нашли отражение жизнь и заботы православных россиян на канонической территории автокефальной церкви. Он также оказывал содействие в реализации масштабного проекта проведения капитальной реконструкции храма святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, где расположено подворье РПЦ. Петропавловский храм, расположенный в этом городе на западе Чехии, является одним из самых красивых православных соборов за пределами России.

В 2009 году Игорь Шамшин был удостоен "Золотой медали святых Кирилла и Мефодия" - высшей награды для мирян автокефальной церкви.