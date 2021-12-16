Ростовская область первой на юге России ввела в эксплуатацию систему "Безопасный город"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Ростовская область стала первым регионом Южного федерального округа (ЮФО), который ввел в постоянную эксплуатацию аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"Выполнен комплекс мероприятий по проверке функционирования аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в режиме опытной эксплуатации и повышению эффективности использования. По итогам приемочных испытаний "Безопасный город" получил положительное заключение комиссии и введен в режим постоянной эксплуатации на всей территории региона. <…> Ростовская область стала первым регионом в ЮФО, завершившим работу по созданию "Безопасного города", - говорится в сообщении.

В настоящее время в платформу объединены более 9 тыс. датчиков и камер видеонаблюдения, 142 автоматизированных рабочих места в службах экстренного реагирования и 43 автоматизированные системы различной ведомственной принадлежности. Первым сегментом "Безопасного города" стала Система-112.

Одним из важных сегментов "Безопасного города" в управлении информационной политики назвали систему раннего мониторинга ландшафтных пожаров. В 2021 году благодаря ей удалось обнаружить и ликвидировать на ранней стадии 453 очага ландшафтных пожаров, 2 лесных пожара и более тысячи других возгораний. Кроме того, комплекс позволил снизить время реагирования на сложную дорожную обстановку и ДТП.

Комплекс "Безопасный город" входит в государственную программу "Защита населения и территорий от ЧС". Технические требования к нему были сформированы в 2014 году. Планировалось, что он заработает по всей России в 2017 году, но по различным причинам этого не произошло.