Исследование: наиболее быстрое снижение антител после ковида наблюдается у молодых мужчин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Исследование факторов, влияющих на динамику выработки и сохранения антител к COVID-19, которое провели Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова и Лабораторная служба Хеликс, показало, что наиболее уязвимой группой по снижению уровня иммуноглобулинов являются молодые мужчины. Об этом в четверг на пресс-конференции ТАСС сообщил начальник первой кафедры и клиники (терапии усовершенствования врачей) имени академика Н.С. Молчанова Владимир Салухов.

Во всероссийском исследовании "Отклик" приняли участие более 1,4 тыс. человек - мужчины и женщины от 18 до 70 лет, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой, бессимптомной, а также среднетяжелой или тяжелой форме. Его выводы внесут значительный вклад в борьбу с пандемией, так как до этого не был изучен иммунитет к COVID-19 у пациентов, перенесших заболевание в легкой форме.

"Совершенно очевидно, что группой риска <...> становятся молодые мужчины, особенно молодые мужчины, перенесшие бессимптомно или в легкой форме новую коронавирусную инфекцию. И, таким образом, это такая когорта риска, на которую следует обращать внимание, когда мы обсуждаем вопросы какого-то динамического наблюдения", - сказал он.

Как следует из презентации, представленной на конференции, уровень антител нарастет до 45 суток после перенесенного заболевания, до 60 суток сохраняется их максимальная концентрация, а после 180 дней идет заметное снижение. У мужчин после 60 суток наблюдения уровень антител к COVID-19 заметно снижается вплоть до 180-х суток, а у женщин, наоборот, после 60 суток уровень антител увеличивается. Также, согласно исследованию, пожилые люди сохраняют уровень антител дольше и вдвое выше, чем молодые. "Раньше мы полагали, что пожилая группа находится в группе риска более неблагоприятного течения. <…> Оказывается, <...> в пожилом возрасте они обладают лучшим иммунным ответом в отдаленном периоде", - отметил Салухов.

Как сообщил начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Евгений Крюков, исследование показало, что тяжесть течения COVID-19 приводит к более высокой выработке антител. Также применение глюкокортикоидов (гормональной противовоспалительной терапии) в лечении среднетяжелых и тяжелых форм COVID-19 стимулирует повышение уровня иммуноглобулинов и минимизирует риски повторного заражения в течение 180 суток. "Не стоит бояться подобного лечения нашим пациентам. <...> Сегодняшнее исследование довольно четко показало, что глюкокортикоиды <...> дают выраженный клинический эффект и применяются в схемах лечения новой коронавирусной инфекции, они вошли сейчас во все рекомендации. Кроме этого, они <...> дают более выраженный иммуноответ и защиту организма после перенесенной новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

В дальнейшем исследование будет расширено до многолетнего комплексного наблюдения за обследованной группой лиц с оценкой значимости выявляемых особенностей иммунного ответа и других клинически значимых последствий перенесенной коронавирусной инфекции, а также результатов после вакцинации. Выводы первого этапа опубликованы в статье в научно-теоретическом журнале "Вестник Российской академии медицинских наук", индексируемом в системах "Российский индекс научного цитирования", Scopus, Embase, EBSCO и других.