Штамм "омикрон" выявили у 22-летнего студента ростовского медвуза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" был выявлен у 22-летнего студента Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), прибывшего из Конго. Об этом в четверг сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Ранее в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что омикрон-штамм коронавируса выявлен уже у 25 человек в России. Она добавила, что все заразившиеся находятся под наблюдением.

"У иностранного студента 22 лет, прибывшего из Республики Конго для обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава России, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон". Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пациент изолирован в индивидуальном боксе моноинфекционного госпиталя. "Круг контактных определен, они изолированы, за ними установлено медицинское наблюдение. Мероприятия остаются на контроле управления Роспотребнадзора по Ростовской области", - отмечается в сообщении.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 185 964, выздоровели 161 225 человек, умерли 9 245. Коэффициент распространения инфекции - 1,0. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.