Шойгу заявила о 8 млн якобы психологов в РФ и необходимости закона о регуляции их работы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 8 млн подозрительных специалистов-психологов предлагают свои услуги на территории России. Об этом в четверг сообщила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России, завкафедрой экстремальной психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Юлия Шойгу.

"По очень грубым оценкам, в ведомственных структурах (система здравоохранения, образования, силовых ведомствах) работает около 50 тыс. человек. Это те службы, в которых есть правила, регламенты отбора на работу, проверка документов, там, где работают люди, которые имеют диплом психолога. На начало 2021 года в интернете по тегу "я-психолог" можно было найти 7 млн записей, к концу августа 2021 года - 8,4 млн. Вот эти 50 тыс., мы знаем, кто эти люди, а про всех остальных - это как раз не очень понятные специалисты или неспециалисты", - сказала она.

Шойгу добавила, что в год на психологию в вузы поступает порядка 6 тыс. человек. По ее сведениям, в интернете можно пройти курсы продолжительностью в 2-3 месяца и получить "некую корочку". "Мне постоянно приходит предложение получить такой диплом со скидкой в 40%", - отметила она. Среди причин такого наплыва психологов Шойгу видит возросшую из-за пандемии потребность людей в психологической помощи. По ее словам, сейчас россияне стали считать это нормальным.

"На мой взгляд это самый главный аргумент в поддержку инициативы, которая исходит от Российского психологического общества и МГУ, о создании закона "О психологической деятельности", который бы в первую очередь решил три основные проблемы. Первая проблема - это очертить поле, что является психологией, что психологией не является", - подчеркнула Шойгу. Также закон должен определить права участников процесса психологической помощи, например, что психолог должен сделать, на что имеет право его клиент. Кроме того, должно быть решено, кто будет регулировать качество оказания психологических услуг. Шойгу выразила надежду на скорое появление соответствующего законопроекта.