Как не стать "жертвой" доверенности: истории из практики и советы нотариусов

На первый взгляд, доверенность - это простой и понятный с точки зрения юридического смысла документ. Казалось бы, что в ней может быть опасного? Однако именно она очень часто лежит в основе преступных схем по отъему чужого имущества. Спасает, как правило, только одно - обращение к нотариусу для удостоверения самой сделки.

Реальные истории о том, как доверенности в руках мошенников чуть не оставили людей без имущества, - в партнерском материале ТАСС и Федеральной нотариальной палаты.

Когда от оригинала остался только номер

В одну из нотариальных контор Ленинградской области обратился клиент, желающий купить земельный участок. На первый взгляд, с его документами все было в порядке. Однако все предыдущие сделки с этой землей были проведены в простой письменной форме по доверенности, поэтому проверить нужно было и ее.

После сравнения предъявленной доверенности со сканом документа из Единой информационной системы (ЕИС) нотариата выяснилось, что текст фигурировавшего в сделках документа не совпадает с оригиналом. Изначально он выдавался на межевание участка, а в подделке указывалось право на отчуждение земли.

Как ее несколько раз пропустили в Росреестре? Скорее всего, проблема в том, что сотрудники ведомства ограничились проверкой доверенности через специальный онлайн-сервис портала notariat.ru. Реестровый номер доверенности и прочие ее реквизиты мошенники не меняли, поэтому проверка прошла успешно, никаких вопросов ее результаты не вызвали. А вот увидеть содержание доверенности через этот сервис нельзя.

Именно поэтому важно обращаться к нотариусу за оформлением самой сделки по отчуждению имущества. Прежде чем удостоверить договор, он досконально проверит все документы, включая доверенность, запросив через ЕИС ее скан-образ.

Подделка, которую видно издалека

Директор компании оформил на своего водителя доверенность на управление транспортным средством. Тот решил воспользоваться ситуацией и переделал документ: вписал туда иные полномочия, изначальными оставив только подпись и печать. С помощью подделки поверенный собирался продать принадлежащее бизнесмену нежилое помещение.

Однако потенциальный покупатель недвижимости решил перестраховаться и настоял на оформлении сделки через нотариуса. Тот сразу обратил внимание на съехавшие относительного основного текста подписи и на неверно указанный нотариальный тариф за доверенность такого рода. Проверка через ЕИС подтвердила подделку - текст предъявленного документа не совпадал с тем, что хранится в системе.

Меньше знаешь - больше рискуешь

Нередко мошенники пользуются юридической неграмотностью людей. Прикрываясь доверенностями, они вводят своих жертв в заблуждение и через запугивание и шантаж фактически выживают их из квартир.

Мужчине по наследству досталась квартира. При этом две небольшие доли в ней перешли его дальним несовершеннолетним родственникам. В свою очередь, мать наследников решила выжать максимум выгоды из микродолей, доставшихся ее детям.

Сначала она попыталась получить право на вселение в квартиру, однако суд ей отказал, обосновав это незначительным размером долей. Продавать несколько квадратных метров по рыночной стоимости своему родственнику - владельцу большей части квартиры - ей не захотелось. В итоге женщина решила воспользоваться помощью профессиональных квартирных рейдеров. Те вооружились доверенностью от имени собственников микродолей и заявили о своем намерении заселиться в квартиру.

Мужчина сначала пошел на поводу у мошенников, так как не знал, что доверенность не может давать право на вселение. Во-первых, она не может содержать полномочий, которые в силу своей специфики человек делает исключительно самостоятельно: ест, пьет, спит, живет и т. д. Во-вторых, доверитель не вправе передать кому-то больше полномочий, чем есть у него самого. У собственников микродолей не было права жить в этой квартире, поэтому и передать такое право кому-либо они не могли.

Консультация у нотариуса помогла мужчине разобраться в ситуации, понять, как отстоять свои права на квартиру, и дать отпор рейдерам.

Сделка за спиной у собственника бизнеса

В одну из столичных нотариальных контор обратились люди, желающие удостоверить договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Сделку предполагалось проводить по доверенности. Документ, которым владелец доли якобы уполномочил другого человека на ее продажу, клиенты принесли с собой вместе с полным комплектом уставных документов ООО.

Подлинность доверенности даже при визуальном осмотре вызвала у нотариуса сомнения. Сделав запрос коллеге, который, судя по данным из текста, ее удостоверял, нотариус получил ответ: за этим реестровым номером зарегистрирован совершенно другой документ.

Заявители, обратившиеся в контору, принесли с собой фальшивку. Причем это тот случай, когда визита к нотариусу мошенникам избежать бы не удалось - сделки с долями ООО по закону подлежат обязательному нотариальному удостоверению.

В итоге из конторы злоумышленники выходили в сопровождении полиции.

Отмена доверенности до окончания ее "срока годности"

Всем, кто выступает в качестве доверителя, важно помнить о необходимости вовремя отменять доверенности. Да, у них есть "срок годности", однако нередко бывает, что отношения между доверителем и поверенным портятся еще до истечения полномочий последнего. В таких случаях поверенный может начать использовать еще действующую доверенность в личных целях, ничего при этом не сообщая доверителю. Чтобы не стать заложником своей же доверенности, лучше сразу обратиться к нотариусу для ее оперативной отмены.

Если речь идет об отмене доверенности с печатью нотариуса, то это можно сделать в любой удобной нотариальной конторе. Тот внесет необходимые сведения в ЕИС, и уже на следующий день отмененный документ будет отображаться в специальном реестре. При этом будет считаться, что все заинтересованные лица автоматически оповещены о факте отмены.

Доверенности в простой письменной форме с 2022 года можно будет отменить бесплатно в онлайн-режиме - через новый реестр портала notariat.ru. Доверитель должен будет зайти в личный кабинет (вход происходит с помощью аккаунта Госуслуг) и направить распоряжение об отмене доверенности, подписав его усиленной квалифицированной электронной подписью. На следующий день доверенность будет считаться официально отмененной - дополнительно сообщать об этом никуда не нужно. Такой порядок отмены особенно удобен для доверенностей, составленных в электронной форме.

При этом люди без личной электронной подписи смогут, как и прежде, отменить доверенность в простой письменной форме, обратившись к нотариусу - по аналогии с нотариально удостоверенными доверенностями.