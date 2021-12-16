Минцифры поддержало более 160 изданий на национальных языках в 2021 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поддержало 162 издания на 19 национальных языках народов России в 2021 году, что на 34 больше, чем в прошлом. Об этом в четверг заявила заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Светлана Дзюбинская в рамках форума "Языковая политика в Российской Федерации".

"Мы видим потрясающие примеры мультипликационных фильмов на национальных языках с героями народных эпосов, мы видим потрясающие комиксы, <…> есть примеры удачных проектов по народным преданиям. Мы поддерживаем СМИ. Я назову коротко цифры. В этом году в рамках поддержки социально значимых проектов нами было поддержано 162 издания на 19 национальных языках народов России", - утверждает Дзюбинская.

По ее словам, ежегодно поддержку получают все больше изданий на национальных языках, при этом сами СМИ должны делать акцент на визуализации и повышении качества контента. "В 2014 году таких изданий было поддержано всего 29 <...>, и сумма поддержки была 5,8 млн [рублей], а в 2020 году - 128 [изданий]", - пояснила она.

Федеральное агентство по делам национальностей в онлайн-формате проводит в Москве 16 декабря 2021 года V форум "Языковая политика в Российской Федерации". Форум проводится с целью обеспечения языковых прав народов России, выбор путей гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений через языковые коммуникации, поиска новых технологических решений для сохранения и поддержки многоязычия в Российской Федерации.