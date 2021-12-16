Свердловские села с 2022 года смогут участвовать в программе благоустройства городов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Села Свердловской области с 2022 года смогут участвовать в региональной программе формирования комфортной городской среды. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

"Уральские села со следующего года смогут участвовать в программе формирования комфортной городской среды. До этого проекты реализовывались только в городах. Но я принял решение в нашем регионе уделить внимание благоустройству и небольших населенных пунктов. Сегодня оно закреплено постановлением правительства", - сообщил губернатор.

Стоимость проектов, которые можно будет реализовать при поддержке областного бюджета, составит от 15 млн до 50 млн рублей и зависит от численности жителей населенного пункта. Средства на благоустройство будут предоставляться на основании конкурсного отбора муниципальных заявок.

Куйвашев также отметил, что с 2018 года в Свердловской области в рамках программы благоустроено 658 площадок, 393 из которых - дворы. "Остальное - общественные пространства совершенно нового качества. Детские площадки, зоны для спорта, пешеходные дорожки, скверы и набережные", - сообщил глава региона.