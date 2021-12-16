Более 13,5 млн ПЦР-исследований на COVID-19 выполнили в Подмосковье

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Гослаборатории в Московской области с начала пандемии провели свыше 13,5 млн ПЦР-исследований для выявления новой коронавирусной инфекции, об этом в четверг сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"Количество проведенных ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию с начала пандемии в Московской области превысило 13,5 млн", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что ПЦР-исследование на коронавирус проводится в Московской области бесплатно по назначению врача при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты анализа приходят в виде СМС-сообщения на телефон.

"Сейчас в регионе работает 12 гослабораторий. В общей сложности проводится порядка 30-35 тыс. исследований в сутки. ПЦР-исследование является основным методом выявления у пациента новой коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 619 456 случаев заражения, в том числе 1 262 за последние сутки, выздоровели 555 890 человек, умерли 11 322. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 286 460 человек, коллективный иммунитет составляет 73,5%.