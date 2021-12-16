Госдума приняла в первом чтении проект о доступе в общественные места по ковид-сертификату

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов c QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе.

Как пояснили в кабмине, поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Как отмечали в кабмине, при этом "решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти". В случае принятия закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

"При введении по решению президента РФ высшим должностным лицом субъекта РФ мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции органы исполнительной власти субъекта РФ обеспечивают гражданам возможность посещения мест проведения массовых и других мероприятий, организаций культуры, общественного питания, розничной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций) и иных расположенных на территории субъекта РФ объектов, перечень которых определяется решением высшего должностного лица субъекта РФ, <...> только при предъявлении гражданином документации", - гласит текст законопроекта о доступе в общественные места. Речь о содержащем QR-код сертификате, подтверждающем наличие прививки, медотвода от нее либо перенесенную болезнь, который надо будет предъявлять вместе с документом, удостоверяющим личность.

Законопроект предусматривает особый порядок допуска в общественные места военнослужащих и приравненных к ним лиц в целях защиты информации, доступ к которой ограничен. Они смогут предъявлять особый документ, подтверждающий их вакцинацию, перенесенное заболевание или наличие противопоказаний к прививке, форму такого документа и порядок его выдачи должно определить Минобороны РФ или федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная или приравненная к ней служба. Иностранным гражданам по-прежнему необходимо будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, в случае окончательного принятия законопроекта для них ничего не изменится, объяснила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вместе с законопроектом об использовании ковид-сертификатов в общественных местах правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму и проект об использовании QR-кодов на транспорте. Документ был снят с рассмотрения, как отмечал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, при обсуждении вопроса исходили из позиции президента РФ Владимира Путина о недопустимости опрометчивых решений, создающих дополнительные проблемы для людей.

Какие поправки и дополнения уже обсуждаются

Законопроект сразу после его внесения в Госдуму вызвал широкий общественный резонанс. Президент России Владимир Путин 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сказал, что инициатива кабмина является рамочной, ее предстоит проработать в том числе с регионами, власти постараются не допустить "никаких опрометчивых решений".