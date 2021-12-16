TikTok разнообразит персональную ленту рекомендаций

ТАСС, 16 декабря. Социальная сеть TikTok тестирует способы, которые помогут избежать рекомендаций похожих видеороликов и разнообразят контент, появляющийся в персональной ленте у каждого пользователя. Сообщение об этом размещено в четверг на сайте социальной сети.

Согласно релизу, цель изменений - защитить пользователей от просмотра материалов, большое количество которых может негативно на них повлиять. К числу таких материалов относятся видеоролики, связанные с экстремальными способами похудения, фитнесом, темами грусти и одиночества.

Отмечается, что работа над внесением изменений в ленту рекомендаций сопровождается консультациями со специалистами в области медицины, клинической психологии, этики искусственного интеллекта.

Кроме того, в TikTok разрабатывают функцию, которая даст пользователям возможность настраивать ленту рекомендаций в соответствии со своими предпочтениями. Она позволит людям выбирать слова или хэштэги, связанные с контентом, который они не хотят видеть в своей персональной ленте.