В Сургуте уволили кондуктора, которая выгнала из автобуса ребенка с ДЦП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 декабря. /ТАСС/. Кондуктора автобуса, выгнавшего в Сургуте ребенка с ДЦП, уволили, в отношении водителя проводится служебная проверка. Об этом сообщил журналистам в четверг директор сургутского производственного объединения пассажирского автотранспорта (СПОПАТ) Игорь Артеменко.

"По команде главы города Сургута нами было инициировано служебное расследование. В ходе него установлено хамское поведение нашего кондуктора и непрофессиональное поведение нашего водителя. По результатам проверки кондуктор уволен. По работе водителя на данный момент проводится служебное расследование, результат которого ожидается завтра (17 декабря - прим. ТАСС)", - сказал он.

Артеменко также сообщил, что от своего личного имени и СПОПАТ приносит молодому человеку и его родителям искренние извинения. "Мы не терпим хамства и любые попытки такого поведения к нашим гражданам будем пресекать. <…> Чтобы избавить горожан от таких ситуаций, наша задача - на постоянной основе проводить работу с водителями и кондукторами. Кондуктор в автобусе - лицо предприятия. Тактичность, доброжелательность - основа их поведения. Я планирую еще раз собрать коллектив и провести беседу, инструктажи о добросовестном исполнении своих обязанностей", - добавил он.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Сургуте из автобуса выгнали ребенка с ДЦП, после того как он спросил, почему автобус проехал его остановку. Мальчику ответили, что автобус не остановился, потому что он стоял не около двери. На видеозаписи, которую сделал ребенок, видно, что кондуктор попыталась выбить из его рук телефон, попросила его выйти и пригрозила вызвать полицию. По данному факту прокуратура ХМАО, СУ СКР по Югре и администрация Сургута организовали проверки.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел вечером 10 декабря 2021 года в Сургуте в рейсовом автобусе № 11. Водитель проехал мимо остановки и не высадил пассажиров, одним из которых был 14-летний подросток с ограниченными возможностями здоровья. После того, как подросток выразил негодование пропуском остановки, кондуктор заставила его покинуть автобус и идти пешком, несмотря на имеющиеся у подростка ограничения двигательных функций, отметили в СУ СКР по ХМАО.