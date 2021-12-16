Почти 30 студентов Санкт-Петербургского госуниверситета госпитализированы с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Порядка 30 студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), проживающих в общежитии на улице Халтурина, госпитализировали в инфекционный стационар с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

"Среди студентов ФГБОУВО "Санкт-Петербургский государственный университет", проживающих в общежитии по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Халтурина, д. 15, корп. 1, в период с 13.12.2021 по 16.12.2021 зарегистрировано 29 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Заболевшие COVID-19 студенты госпитализированы в инфекционный стационар", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, контактировавших с заболевшими и не привитых от COVID-19 поместили в обсерватор ООО "Балтийский чемпион". В общежитии организованы дезинфекционные мероприятия.

Ранее в ряде студенческих СМИ Петербурга появилась информация, что студентов, проживающих в общежитии СПбГУ, массово вывозят в обсерватор из-за большого количества заболевших.

ТАСС запросил официальную информацию у Санкт-Петербургского государственного университета.