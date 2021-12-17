Политизация климата. Почему Россия заблокировала климатическую резолюцию ООН

Россия наложила вето на климатическую резолюцию Совбеза ООН. Документ предлагал рассматривать засухи и наводнения как предпосылки к вооруженным конфликтам. Несмотря на то что его поддержало большинство голосовавших, российские дипломаты выступили резко против политизации климата. Рассказываем, что известно про эту резолюцию, зачем она понадобилась и с чем именно не согласна Москва. Климат хотели объявить фактором международной нестабильности 13 декабря Ирландия и Нигер вынесли на голосование резолюцию, которая обязала бы Совбез ООН признать климатический кризис "фундаментальной причиной всех конфликтов и фактором риска для их появления". Документ, текст которого не был согласован заранее, в том числе требовал от генсека ООН регулярно докладывать "о последствиях для безопасности в контексте конкретной страны или региона". По мнению авторов резолюции, климатические вопросы "давно пора" сделать одним из приоритетов международного органа. Во время выступлений, которые проходили перед голосованием за документ, десятки различных спикеров отмечали, что жители стран с плохой экологией куда более уязвимы перед терроризмом и насилием.

Усиление штормов, повышение уровня моря, учащение наводнений и засух, а также другие последствия потепления могут усилить социальную напряженность и конфликты, потенциально создавая основной риск для глобального мира, безопасности и стабильности

Об этом говорится в приведенных AP выдержках из резолюции. Проще говоря, смысл такой: где климат ухудшается, там возрастают риски безопасности. По этой логике Совбез ООН, который принимает решения о военных интервенциях, санкциях и применении миротворческих сил, мог бы объяснять те или иные конфликты лишь климатическим факторам или же объявлять страны с климатическими проблемами виновниками глобальных угроз. Учитывая, что от таких проблем, как правило, страдают менее развитые государства, то фактически на них бы перекладывалась вся вина за ухудшение ситуации с международной безопасностью. При этом стоит отметить, что некоторые западные страны (ЕС, Великобритания, Германия, Франция и США) учитывают климатические риски при разработках своих концепций по стратегической стабильности. Россия назвала резолюцию попыткой обвинить в конфликтах "Солнце и Луну" Несмотря на то что документ поддержали 113 из 193 стран — членов ООН и 12 из 15 членов Совбеза, Москва заблокировала его, воспользовавшись своим правом вето. Против также голосовала Индия, а Китай воздержался, хотя и назвал предложенную инициативу "политическим шоу".

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"Как красиво придумано — объявить виноватыми выбросы парниковых газов, а еще Солнце и Луну, а также переложить ответственность на сами развивающиеся страны", — метафорично описал ситуацию постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его мнению, такие формулировки могут отвлекать от "подлинных, глубоко укоренившихся причин конфликтов" в отдельных странах. К российскому дипломату присоединился и его индийский коллега Т.С. Тирумурти, назвавший проект резолюции попыткой увязать климат с вопросами безопасности и "подрывом соглашений, с трудом достигнутых в Глазго". И Небензя, и Тирумурти заявили, что решение любых климатических вопросов лучше всего оставить на усмотрение Рамочной конвенции ООН об изменении климата — органа, ответственного за борьбу с угрозой глобального потепления и его последствий. "Попытки наделить структуры миротворческих миссий ООН несвойственными им функциями без квалифицированный экспертизы мы в принципе считаем неконструктивными, даже, скажу более, контрпродуктивными", — прокомментировала тему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Кремле же указали на то, что в целом резолюция может нести в себе угрозу сдерживания развития определенных стран.

Климатическая повестка не может быть фактором, ограничивающим страны в праве на развитие, причем чтобы эти ограничения поступали от тех стран, которые в свое время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития и получив таким образом высокоиндустриальную экономику

Так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он напомнил, что климатическая повестка остается чрезвычайно важной темой для Москвы. Связь климата и безопасности уже давно обсуждают в ООН Роль изменения климата в вооруженных конфликтах уже давно является предметом обсуждения в ООН и на других международных площадках. Совбез начал обсуждать эту тему с 2007 года, а в 2009-м Генеральная ассамблея в целом подтверждала, что "глубоко обеспокоена" вопросом. В Совбезе уже есть несколько неформальных групп, члены которых встречаются для обсуждения рисков безопасности, связанных с климатом.

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