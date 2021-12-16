Поддержка ковидных больниц в регионах. Главное о коронавирусе за 16 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 10 131 646 случаев заражения, из них новых — 28 486. За сутки умерло 1 133 человека, за весь период — 294 024.
- Госдума приняла в первом чтении проект о доступе в общественные места по ковид-сертификату.
- Председатель правительства Михаил Мишустин поручил выделить 10 млрд рублей на поддержку ковидных больниц в регионах.
- Число вакцинированных беременных в Свердловской области увеличилось за три месяца в 20 раз.
- В Липецкой области план по вакцинации взрослого населения выполнили почти на 90%.
- Дума не стала снимать с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах.
Москва
- Всего зафиксировано 1 995 029 случаев заражения, из них новых — 3 222 (данные оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано 272 318 013 случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз и применение вакцины "Ковивак".
- В Южной Корее вновь ужесточат меры социального дистанцирования.
- Bloomberg сообщил, что возвращение сотрудников Apple в офисы откладывается на неопределенный срок.
- Франция ужесточает санитарные требования для въезжающих из Великобритании.
- В ЮАР назвали самые частые симптомы омикрон-штамма.
- В ВОЗ заявили, что могут одобрить "Спутник V" в первом квартале 2022 года.