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Поддержка ковидных больниц в регионах.
Поддержка ковидных больниц в регионах.
Поддержка ковидных больниц в регионах.
Поддержка ковидных больниц в регионах.
Поддержка ковидных больниц в регионах.
Пандемия COVID-19

Поддержка ковидных больниц в регионах. Главное о коронавирусе за 16 декабря

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 131 646 случаев заражения, из них новых — 28 486. За сутки умерло 1 133 человека, за весь период — 294 024.
  • Госдума приняла в первом чтении проект о доступе в общественные места по ковид-сертификату.
  • Председатель правительства Михаил Мишустин поручил выделить 10 млрд рублей на поддержку ковидных больниц в регионах.
  • Число вакцинированных беременных в Свердловской области увеличилось за три месяца в 20 раз.
  • В Липецкой области план по вакцинации взрослого населения выполнили почти на 90%.
  • Дума не стала снимать с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 995 029 случаев заражения, из них новых — 3 222 (данные оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано 272 318 013 случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз и применение вакцины "Ковивак".
  • В Южной Корее вновь ужесточат меры социального дистанцирования​​​​​​.
  • Bloomberg сообщил, что возвращение сотрудников Apple в офисы откладывается на неопределенный срок.
  • Франция ужесточает санитарные требования для въезжающих из Великобритании.
  • В ЮАР назвали самые частые симптомы омикрон-штамма.
  • В ВОЗ заявили, что могут одобрить "Спутник V" в первом квартале 2022 года.
Теги
Пандемия COVID-19
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