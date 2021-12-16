Поддержка активной молодежи является ключевой задачей "Иннопрактики"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Поддержка активной и талантливой молодежи остается одной из ключевых задач негосударственного института развития "Иннопрактика". На данный момент, организация уже поддержала более 100 проектов развития, заявила первый заместитель генерального директора института Наталья Попова на сессии "Поколение Z и их кумиры: как найти правильных героев" конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Мы поддержали более 100 проектов развития, вместе написали историю успеха современных молодых ученых и предпринимателей", - сказала она. По словам Поповой, важно участие "Иннопрактики" в проекте "Точка Юниор", инициированном Фондом "Контент". Проект направлен на популяризацию науки, культуры и спорта - сфер деятельности, которые позволяют старшим школьникам максимально раскрыть свой потенциал при поддержке ведущих бизнесменов, политиков, общественных деятелей.

Тему диалога поколений в условиях развития цифровых технологий и меняющихся трендов в соцсетях затронула директор Фонда "Контент" Елена Соколова. "Выросшие в условиях постоянно меняющейся реальности, "зумеры" сформировали собственный запрос на современного героя - активного, экологичного, яркого и, самое главное, гибкого", - подчеркнула она.

Участниками сессии также стали победитель конкурса "Учитель года России 2021" Екатерина Костылева, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий МГУ имени М. В. Ломоносова Станислав Страупе и другие. Спикеры обсудили вопросы выбора профессии, новые компетенции и навыки актуальные сегодня и в будущем, поиск кумиров среди успешных профессионалов за пределами мейнстрима.

Тема поддержки молодежи звучала на площадке конгресса и в рамках других сессий. В последний день мероприятия также прошел круглый стол "Роль инноваторов в развитии легкой промышленности", на котором обсуждался акселератор Seasons Tech, реализуемый компанией "Русские сезоны" при поддержке компании "Иннопрактика". Образовательная программа создана для стимулирования инновационной деятельности молодых ученых и предпринимателей, а также для развития российской легкой промышленности.

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".