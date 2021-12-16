ВС постановил, что близкие родственники правоохранителей могут быть присяжными

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным вынесение вердикта присяжными, среди которых был близкий родственник сотрудника следственных органов. Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте суда.

Основанием для высказывания этой позиции послужило обращение жителя Саратова, получившего семь лет колонии за причинение вреда здоровью средней тяжести с особой жестокостью и в составе группы.

"Вопреки доводам жалобы, наличие у кандидата в присяжные заседатели Л. близкого родственника, работающего следователем, не препятствовало ему осуществлять правосудие в качестве присяжного заседателя, поскольку он заверил, что это обстоятельство не повлияет на его объективность и беспристрастность, - определил Верховный суд.

Рассмотрев жалобу осужденного на то, что среди присяжных был отец сотрудника следственных органов, Верховный суд пришел к выводу о ее необоснованности.

"В состав коллегии вошли только те лица, которые в соответствии с ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" имели право осуществлять правосудие", - постановил суд.

Все другие доводы истца суд также отверг, признав приговор законным.