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Пандемия COVID-19

Законопроект о доступе в общественные места по QR-кодам повторно направили в регионы

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, документ направлен на месяц для обсуждения
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе перед вторым чтением повторно направлен для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство РФ. Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан", - отметил Володин в своем Telegram-канале в четверг.

Он также снова напомнил слова президента РФ Владимира Путина о необходимости "действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем для людей" и не допускать "опрометчивых решений". "Хочу высказать слова благодарности за обратную связь. Для работы над этим законопроектом у нас есть месяц до второго чтения. Жду ваших предложений", - подчеркнул Володин, обращаясь к подписчикам телеграм-канала.

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании сертификатов с QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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