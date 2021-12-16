Мишустин: РФ делится опытом в борьбе с ковидом, так как жизни людей превыше любых выгод

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия делится с миром своими технологиями и опытом в борьбе с коронавирусом, так как жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод, это не может быть предметом торга. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области науки и техники за 2021 год.

"Достижения России по созданию в невероятно короткие сроки самых эффективных и безопасных вакцин от коронавируса - это хороший пример работы наших ученых на благо всего мира. Мы делимся российскими технологиями и опытом в борьбе с пандемией, ведь жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод, это не может быть предметом торга", - сказал Мишустин.

По словам премьера, научно-технологический прогресс - это единственная возможность ответить на новые вызовы, которые становятся глобальными. "Противостоять им можно только объединением усилий всех стран. Наука не имеет границ и национальностей. И именно она сегодня во многом определяет будущее не только нашей страны, но и всего человечества", - подчеркнул глава кабмина.

Премьер перечислил несколько российских научных проектов мирового масштаба, отметив, что российская фундаментальная и прикладная наука обладает огромным потенциалом и является важной составляющей успеха при достижении национальных целей развития, определенных президентом на 10 лет.

Мишустин напомнил, что правительство утвердило новый подход к научно-технологическому развитию страны, и согласно обновленной профильной государственной программе теперь каждый год на эти цели будет направляться около 1,2 трлн рублей. Он указал, что сегодня главная задача - "укрепить научный потенциал страны, чтобы Россия вошла в пятерку мировых лидеров в области приоритетных исследований". При этом, уверен премьер, "важно, чтобы и бизнес более активно участвовал в повышении интеллектуального потенциала России и помогал практическому воплощению инновационных разработок".