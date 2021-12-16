{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мишустин призвал создавать условия для преемственности и творчества в науке

Премьер-министр напомнил, что в 35 регионах уже завершили формирование 15 научно-исследовательских центров мирового уровня

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Государство должно создавать условия для обеспечения преемственности в научной среде и поддержки творческих изысканий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области науки и техники за 2021 год.

"Оказать вам поддержку - это отдельная большая задача государства. Об этом совсем недавно говорил президент на встрече с участниками Конгресса молодых ученых в сочинском центре "Сириус". Нужно создать комфортные условия для творческих изысканий, для обеспеченности преемственности поколений в науке, а это в первую очередь - развитая инфраструктура в регионах страны", - сказал Мишустин, обращаясь к участникам церемонии.

Он заверил, что кабмин активно этим занимается. Мишустин напомнил, что в 35 субъектах страны уже завершено формирование 15 научно-исследовательских центров мирового уровня, а благодаря недавно стартовавшей программе академического лидерства "Приоритет-2030" свыше ста вузов получат гранты на развитие исследований по самым актуальным направлениям. "По поручению президента в России идет создание сети современных университетских кампусов. Каждый из них со своей специализацией и развитой лабораторной базой. Рассчитываем, что все эти шаги позволят вернуть престиж к инженерным профессиям, к научной деятельности", - отметил премьер.

Обращаясь к лауреатам премии, глава кабмина отметил, что все собравшиеся на церемонии ученые продолжают трудиться над прорывными проектами, в том числе класса мегасайенс, создавать инновационные продукты в самых разных областях, формировать фундамент будущего технологического лидерства России. Он поблагодарил их за эту важную работу и пожелал новых творческих успехов и профессиональных побед.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Первый форум регионов стран Содружества пройдет в Узбекистане в 2022 году
Концепция запланированного форума пока не известна
Читать полностью