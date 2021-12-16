В Чувашии ввели обязательную вакцинацию для студентов и лиц старше 60 лет

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор Чувашии ввел обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет, совершеннолетних студентов и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по республике Надежды Луговской, опубликованном в четверг на сайте регионального управления ведомства.

"Постановляю <…> обеспечить <…> проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции <…> лицам в возрасте 60 лет и старше, <…> лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, <…> обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет", - отмечается в тексте документа.

Эти категории граждан, согласно постановлению, должны сделать прививку от коронавируса первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентным препаратом до 17 января 2022 года. Второй компонент необходимо ввести до 17 февраля 2022 года.

Руководители организаций и учреждений должны обеспечить охват вакцинацией не менее 90% сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В образовательных учреждениях должно быть привито не менее 80% от общей численности обучающихся.

Работодатели с 17 января 2022 года должны будут отстранить лиц, которые не сделали ни одной прививки от коронавируса, или переводить их на дистанционный режим работы. С 17 февраля 2022 года это требование будет распространяться на граждан, которые не ввели второй компонент вакцины. Руководители образовательных учреждений с 17 января 2022 года должны отказать в приеме или перевести на дистанционный режим обучения совершеннолетних студентов, не имеющих ни одной прививки. С 17 февраля 2022 года эти требования будут распространяться на лиц, не завершивших курс вакцинации.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания Чувашии, а также органы власти принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо документа, подтверждающего факт перенесенного заболевания. Обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер введена в республике с 11 октября. В их числе работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. Кроме того, требование распространяется для сотрудников сферы обслуживания на объектах торговли, общественного питания, салонов красоты, спа-салонов, соляриев, бань и саун. Обязательной вакцинации, согласно документу, также подлежат работники спортивных учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, гостиниц, клиентских подразделений финансовых организаций. Постановление также затрагивает работников детских игровых комнат, детских развлекательных центров, кинотеатров, театров, культурно-досуговых учреждений и другие категории граждан.