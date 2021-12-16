Морозы до 47 градусов ожидают в нескольких регионах Уральского федерального округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Снег и похолодание ожидаются в регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня, сообщили в региональных гидрометцентрах. В Ямало-Ненецком автономном округе ночью в воскресенье похолодает до минус 47 градусов.

"[В Свердловской области 17 декабря] облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - минус четыре, минус девяти, при прояснении - минус 11, минус 16, днем - минус один, минус шесть, а горах и низинах - до минус 13", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К воскресенью в регионе похолодает до минус 25 градусов ночью, и минус 24 днем, возможен снег.

В Курганской области похолодание будет не таким резким: с нуля, минус пять градусов в пятницу, до минус трех, минус восьми днем в воскресенье. Ожидается снег. В Челябинской области температура днем стабильно будет держаться от минус одного до минус шести градусов, ожидается снег, метель, сильные порывы ветра до 13 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области похолодает с минус пяти, минус 10 до минус 17, минус 22 ночью к воскресенью, ожидается снег. В Югре к воскресенью в ночные часы похолодает до минус 30 - минус 35 с минус 20, минус 25 в пятницу, возможен небольшой снег. Холоднее всего будет в Ямало-Ненецком автономном округе, здесь ночные температуры опустятся с минус 22 - минус 38 до минус 47 к воскресенью, возможен небольшой снег, порывы ветра до 14 м/с.