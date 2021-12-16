Фракции Госдумы разошлись в позициях при голосовании по законопроекту о ковид-сертификатах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификатам поддержан в первом чтении голосами депутатов "Единой России", ЛДПР и частично фракции "Новые люди", следует из расшифровки результатов голосования. Присутствовавшие на заседании справороссы выступили против принятия законопроекта, как и КПРФ (один депутат воздержался), против голосовала также часть "Новых людей".

Что известно о законопроекте о введении QR-кодов в общественных местах

Госдума в четверг приняла законопроект в первом чтении: за инициативу проголосовали 329 депутатов, против - 87, один парламентарий воздержался.

Согласно распечатке результатов голосования, опубликованной депутатом от КПРФ Сергеем Обуховым, поддержали проект все присутствовавшие на заседании депутаты "Единой России" - 301 человек, не голосовали 24 единоросса. Коллективно за инициативу проголосовала фракция ЛДПР (за исключением Алексея Журавлева, избранного от партии "Родина" и вошедшего в состав фракции либерал-демократов в октябре: он проголосовал против принятия законопроекта в первом чтении). Не голосовал один депутат от ЛДПР.

Все депутаты КПРФ проголосовали против, воздержалась от голосования только летчик-космонавт Светлана Савицкая.

Из 15 представителей "Новых людей" за принятие инициативы высказались шестеро, против - пять депутатов, включая лидера фракции Алексея Нечаева и его заместителя Сардану Авксентьеву, не голосовали четыре депутата.

В "Справедливой России - За правду" против проекта выступили все депутаты, за исключением четырех парламентариев, не участвовавших в голосовании (среди них - самовыдвиженец Анатолий Вассерман, принятый во фракцию осенью).

О законопроекте

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании сертификатов с QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах. Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением документа, подтверждающего наличие прививки, либо тот факт, что человек переболел коронавирусом или имеет медотвод от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Предполагается, что нормы законопроекта будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Как сообщил в четверг глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, депутаты планируют ко второму чтению доработать законопроект, чтобы граждане могли посещать МФЦ с отрицательными ПЦР-тестам и после 1 февраля.