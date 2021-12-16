Свалки на берегах Байкала планируют ликвидировать до конца 2024 года

ИРКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Свалки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории планируется ликвидировать до конца 2024 года, сообщил в четверг журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Центральную экологическую зону до конца 2024 года мы освободим [от свалок], которые сегодня имеются на территории лесного фонда, в населенных пунктах. Всего у нас 16 многолетних площадок для складирования отходов. В Слюдянском районе и на Голоустненском тракте есть две большие площадки с отходами, мы сделаем проектные решения, изыскания, и постараемся в 2023 году получить федеральное финансирование в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал". Остальные участки не имеют такой большой площади, в целом они до 5 га, мы готовы самостоятельно за счет регионального финансирования произвести уборку", - сказал губернатор.

Он отметил, что отходы должны быть не только вывезены, но и переработаны. Власти региона планируют подписать соглашение с компанией "Российский экологический оператор" о создании инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Предполагается, что инвестиции в это составят порядка 8 млрд рублей. Власти также рассчитывают привлечь ресурс Фонда развития промышленности, чтобы создать предприятия, которые будут производить продукцию из вторсырья.

В октябре пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщала, что в 2022 году необходимо инвентаризировать свалки на Байкальской природной территории, после чего начнется их ликвидация. В Иркутской области ликвидацией свалок на Байкале сейчас занимаются муниципалитеты и экоактивисты.

Очистные сооружения

Кобзев сообщил, что власти Иркутской области оценивают примерно в 30 млрд рублей стоимость строительства 12 канализационно-очистных сооружений в 12 муниципалитетах на Байкале.

"Сегодня идут проектные работы по пяти канализационно-очистным сооружениям. В следующем году мы еще для шести территорий проводим конкурсные процедуры, заключаем контракты, проектирование уже будет в 2023 году. По предварительной оценке, на 12 [территорий необходимо] около 30 млрд рублей. Нам нужно понимать, откуда будет финансирование", - сказал глава региона.

Он уточнил, что по одной из 12 территорий, где планируется строить канализационно-очистные сооружения, окончательное решение еще не принято, идут согласования с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. В 1996 году озеро признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас на Байкале нет канализационно-очистных сооружений, которые бы отвечали современным требованиям. Природоохранная прокуратура по итогам проверки, проведенной в Иркутской области в 2019 году, установила, что стоки шести населенных пунктов центральной экологической зоны Байкала (включает Байкал с островами, водоохранную зону, прилегающие к озеру особо охраняемые природные территории) не соответствуют нормативам. Проверка очистных сооружений проводилась в городах Байкальск, Слюдянка, поселках Листвянка, Култук, Ангасолка и Залари.